Nasce Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer

A influencer e ex-BBB, Viih Tube, anunciou nesta quinta-feira, 13, que a filha Lua nasceu. Fruto do relacionamento com o também ex-BBB, Eliezer, a pequena chegou ao mundo no domingo de Páscoa, dia 9.

Em uma publicação compartilhada no Instagram, a recém-mamãe contou os detalhes do nascimento da pequena. Pesando 3,555kg, com 49 cm, Lua chegou às 8h38 da manhã, com 39 semanas e 2 dias.

Viih Tube relatou que foi Eliezer quem cortou o cordão umbilical da filha e que, logo depois de nascer, Lua já foi para o colo da mamãe mamar.

“Depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe”, diz um trecho da publicação.

Em uma das fotos, é possível ver o desenho da placenta da Lua. De uma forma única e original, o quadro contém as mesmas informações da legenda que Viih Tube publicou, falando sobre horário de nascimento, peso e demais informações. A responsável pelo quadro foi a doula Cacau Prado.

A doula Cacau Prado compartilhou a foto em seus stories Foto: Reprodução/Instagram/@cacauprado

No perfil criado para a recém-nascida, a influencer também compartilhou alguns cliques do nascimento, como a foto da mãozinha de Lua e os pezinhos.