Nasce primeira filha de Paulinho Vilhena; veja foto

Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira agora são uma família de três. O casal anunciou o nascimento de sua primeira filha, Manoela, em suas redes sociais nesta terça-feira, 15.

Com uma foto postada do Hospital Israelita Albert Einstein, o ator e a advogada aparecem com Manoela no colo. Na legenda, os pais celebraram: “15.08.2023. Nossa família está completa”, junto de um emoji de anjo.

Em entrevista à Marie Claire em julho deste ano, Paulinho contou os bastidores da escolha do nome da filha.

O ator disse que existia um combinado. Se fosse menina, a esposa escolheria, mas, se fosse menino, ele quem faria a escolha. Mas apesar de não ter sido ele a decidir, o ator contou que o nome Manoela já estava, de certa forma, no radar.

“O nome foi a Luiza que escolheu. Mas tem uma história muito louca. Há uns cinco anos, a minha mãe falou: ‘No próximo relacionamento, você vai namorar, casar e ter uma filha’. Eu falei: ‘Nossa, mãe. Tá, que bom, mas estava meio assim’. E ela ainda disse: ‘Ela vai se chamar Manoela’”, contou.

Paulinho e Maria Luiza anunciaram a gravidez no início do ano com uma postagem nas redes sociais. “Nós já te amamos muito filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha”, escreveu a advogada, na época. Junto desde 2019, o casal oficializou a relação em junho deste ano.