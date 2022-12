Nasce primeiro filho de Jéssica Ellen e Dan Ferreira: ‘Enorme transformação’

Jéssica Ellen e Dan Ferreira celebraram o nascimento de Máli, primeiro filho dos atores, através de um post nas redes sociais no domingo, 4.

O casal compartilhou uma imagem segurando a mão do recém-nascido e revelou que a atriz deu à luz na manhã do último sábado, 3.

“Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações”, escreveram.

Ainda na publicação, eles agradeceram à equipe médica, família, amigos e demonstraram gratidão pelo menino ter nascido com saúde. “Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade”, completaram.

Jéssica havia anunciado a gravidez em maio e, ao longo do ano, compartilhou alguns cliques mostrando a evolução da barriga.

Ela chegou a participar do Dança dos Famosos, quadro do Domingão, da Globo, enquanto estava grávida, até ser afastada em junho por ter sido diagnosticada com covid-19.

