Nasce o primeiro filho de Lindsay Lohan com Bader Shammas

Lindsay Lohan deu à luz Luai, seu primeiro filho e fruto do casamento com Bader Shammas. A assessoria de imprensa da artista confirmou a notícia ao Page Six nesta segunda-feira, 17. “A família está nas nuvens de tanto amor”, disse o comunicado.

Luai, nome árabe que significa “escudo”, nasceu em Dubai, onde o casal mora. A data exata de nascimento do bebê ainda não foi divulgada.

Em recente entrevista à Allure, Lindsay falou sobre a experiência com a maternidade. “Mal posso esperar para ver qual é o sentimento e como é ser apenas uma mãe. São lágrimas de felicidade. Isso é apenas quem eu sou. Embora agora, provavelmente seja a emoção do bebê”, disse a artista, que não conseguiu segurar as lágrimas.

Em março deste ano, a atriz anunciou nas redes sociais a primeira gravidez, surpreendendo os seguidores Foto: Instagram/@lindsaylohan

Anúncio surpreendeu seguidores

Em março deste ano, a atriz anunciou a primeira gravidez, surpreendendo os seguidores. Ela compartilhou no Instagram a imagem de um macacãozinho de bebê com a seguinte legenda: “Somos abençoados e animados”.

Lindsay Lohan e Bader Shammas começaram a se relacionar em 2020 e anunciaram o noivado em novembro do ano seguinte. Eles se casaram em abril de 2022.