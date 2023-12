MC Mirella deu à luz Serena, sua primeira filha com Dynho Alves, nesta terça-feira, 26. O pai da bebê comemorou sua chegada com uma publicação no Instagram.

“Dia mais feliz da minha vida. Serena chegou. Te amo, filha”, escreveu ele no post.

MC Mirella deu à luz Serena, primeira filha com Dynho Alves Foto: Reprodução/Instagram/@dynho.blaze

A amiga Ianka Cristini contou que MC Mirella fez uma cesárea após horas de trabalho de parto. “A Mirella tentou parto normal, passou a noite toda com dor, e agora ela está indo para a cesárea”, disse a influenciadora no Instagram.

Antes do nascimento, Dynho e Mirella dançaram e gravaram vídeos para as redes sociais. Eles também mostraram a preparação para o parto. Veja abaixo.