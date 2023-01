Nataly Mega se manifestou através do seu perfil nas redes sociais sobre o fim do seu casamento de cinco anos com Fabio Porchat. De acordo com a produtora, foi um “clico tão bom e tão feliz” que ela viveu ao lado do apresentador. O casal ficou juntos por oito anos e casaram-se em novembro de 2017, em cerimônia realizada no Museu de Arte Moderna do Rio.

Nataly Mega fala sobre fim do casamento com Fabio Porchat: ‘Difícil encerrar um ciclo bom e feliz’ Foto: @natalymega/Instagram

“É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto!”, escreveu.

O motivo do divórcio teria sido a divergência sobre os planos de ter filhos. Nataly gostaria de ser mãe, já Porchat não. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, o ator disse que não gostaria de ser pai e também revelou que, após fazer um exame clínico, descobriu que seu sêmen tem baixa concentração de espermatozóides.

Profissionalmente, eles continuarão tocando projetos em parceria. Fábio Porchat ressaltou no comunicado sobre o divórcio que ainda este ano vai protagonizar um filme que será realizado pela produtora de Nataly, a Framboesa. “Seguiremos juntos mesmo separados”, escreveu .