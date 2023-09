Nathalia Valente: ex-namorado de participante de ‘A Fazenda’, Kaio Viana discute com a mãe dela

A influenciadora Nathalia Valente foi a primeira eliminada do reality A Fazenda, da TV Record, e já sai no olho do furacão. Isso porque aqui do lado de fora está rolando uma treta entre Cristiane Valente, a mãe da (agora) ex-competidora, e um ex-namorado da filha, o youtuber e funkeiro Kaio Viana.

Tudo começou após a jovem se envolver com outro “peão”, como são chamados os participantes do reality. Já na primeira semana do programa, ela e o modelo Yuri Meirelles se beijaram debaixo do edredom, o que incomodou Kaio.

O rapaz foi às redes sociais expôr a ex, que o teria procurado antes de entrar na fazenda buscando o que parecia uma reconciliação. “A mina invade minha casa para pedir desculpa e fala ‘depois que eu sair de lá quero que a gente converse e se acerte’. Pediu para eu reservar um hotel para dormir comigo antes do confinamento, falou ‘te amo, não vou ficar com ninguém lá dentro’. Ainda bem que eu não acreditei”, publicou.

Choque de narrativas nas redes

Depois disso, Cristiane abriu uma live no TikTok usando o perfil de Nathalia e executou a gravação de uma suposta discussão do casal. Segundo ela, a filha tentava terminar a relação, o que Kaio não aceitou. “Sai de cima de mim. Sai de cima de mim, agora”, fala Nathalia. “Para com isso. Quando você parar com isso... Eu não vou sair. Quando você se acalmar eu saio”, responde o rapaz.

Na quinta, 28, após a eliminação da ex de A Fazenda, Kaio publicou uma sequência de stories no Instagram rebatendo a mãe de Nathalia e afirmando que a intenção era apenas tentar limpar a imagem da influenciadora para evitar o cancelamento que ela vinha sofrendo fora do reality.

Ele nega qualquer agressão, diz que a jovem era controladora e ciumenta e que viveu um relacionamento tóxico com ela.

Nathália Valente, recém eliminada de 'A Fazenda', teria trocado mensagens com Neymar enquanto ainda namorava o funkeiro Kaio Viana Foto: Reprodução/Instagram/nathaliavalente; Reprodução/Instagram/kaiovianaofc; Reprodução/Instagram/neymarjr

Outro lado

Procurada pela reportagem, a assessoria da influencer respondeu na tarde desta sexta-feira, 29. No material, produzido pela equipe que cuida das redes sociais de Nathalia e pela família dela, os representantes dizem que Kaio “se faz de vítima” e era ele o manipulador em relação à ex. “Vive de aparência de ‘bom moço’, se fazendo de vítima nas situações para ganhar empatia do público”, diz a nota.

O texto encerra com desejos de “sucesso” ao cantor e agradecimento “pelos momentos de alegria que viveram juntos”. Kaio viveu na casa da família e, segundo a nota, sempre teve bom relacionamento com todos - o que corrobora as declarações dele no Instagram.

“Nathalia certamente continuará brilhando, ainda mais agora que não será mais ofuscada pelas trevas de Kaio” conclui a nota.

Eliminação

A jovem saiu do programa com alta rejeição do público de A Fazenda, com apenas 5,77% dos votos para ficar no reality rural. Ela disputava a ‘roça’ - como é chamada a berlinda no programa - com Lucas Souza e Rachel Sheherazade.