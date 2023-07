Navio de Chitãozinho & Xororó teve shows de Sandy, Fábio Jr e Almir Sater; veja as fotos

A assessoria da dupla Chitãozinho & Xororó divulgou as fotos do cruzeiro que os sertanejos promoveram entre os dias 13 e 16 de julho, o primeiro internacional dos cantores que comemoram 50 anos de carreira.

O navio que partiu do Porto Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, e passou pela Ocean Cay, uma ilha nas Bahamas, reuniu mais de 4 mil passageiros. Segundo a assessoria da dupla, o público era formado por brasileiros e americanos.

Durante os quatro dias do passeio, além de Chitãozinho & Xororó, se apresentaram no navio a cantora Sandy, filha de Xororó, os cantores Fábio Jr e Almir Sater, as duplas Edson e Hudson e Henrique e Diego, o grupo Família Lima e o ator e humorista Eri Johnson.

A dupla Chitãozinho & Xororó, que segue em turnê com um show comemorativo das cinco décadas de carreira, será tema da série inédita As Aventuras de José e Durval, inspirada nas vidas e canções de Chitãozinho e Xororó, que estreia na Globoplay em 18 de agosto - o primeiro capítulo foi exibido para os passageiros do navio.

A dupla Chitãozinho & Xororó em apresentação no navio Foto: Igor do Ó/Giro Criativo/PromoAção

A cantora Sandy cantou acompanhada pelo grupo Família Lima Foto: PromoAção/@lally

Sandy também se apresentou ao lado do pai, Xororó, e do tio Chitãozinho Foto: Igor do Ó/Giro Criativo/PromoAção

O cantor Fábio Jr em apresentação dentro do navio de Chitãozinho & Xororó Foto: Igor do Ó/Giro Criativo/PromoAção

O cantor e compositor Almir Sater foi um dos convidados da dupla Chitãozinho & Xororó Foto: Igor do Ó/Giro Criativo/PromoAç