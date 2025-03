Netinho recebe diagnóstico após oito dias de internação: ‘Tratamento sigiloso’; veja vídeo

“Ontem já pude voltar a tomar sol. Tem um jardim aqui, lindo, no quarto andar. Tomei sol ontem, e vou seguir tomando. Positividade, alto-astral, autoestima elevada... Vamos que vamos”, afirmou o cantor, destacando as atividades realizadas com os fisioterapeutas do hospital.

Aos 58 anos, o artista já passou por três cirurgias no cérebro e precisou colocar quatro stents. Em 2013, sofreu três AVCs e perdeu a voz devido ao uso de anabolizantes.