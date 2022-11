Ney Latorraca antecipa herança e revela o destino de seus bens

Publicidade

Ney Latorraca participou do quadro Persona em Foco, do canal Persona no Youtube. Durante o bate-papo, o ator de 76 anos conta que já fez um testamento informando qual destino gostaria que a sua herança tivesse, dentre eles sua mãe, projetos sociais e instituições de artes.

Latorraca construiu uma carreira de sucesso na TV e esteve presente em uma das novelas mais famosas da Globo: Da Cor do Pecado. Nos últimos anos, o artista teve alguns casos clínicos e, por isso, achou melhor deixar seu testamento pronto: “Acho que a vida vai passando, e um dia vamos embora né. Eu fiz um testamento e deixei um dinheiro pra minha mãe. Acho que é assim que tem que ser. O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim”, revela Ney ao final de sua entrevista.

Vale lembrar que Ney Latorraca é casado há 27 anos com Edi Botelho, o ator vive uma vida longe dos holofotes, e não faz questão de compartilhar sobre suas intimidades e não usa suas redes sociais desde 2017.