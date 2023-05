Ney Matogrosso diz que foi o responsável por apresentar Rita Lee ao marido: ‘Encontro instantâneo’

Ney Matogrosso revelou que teve uma participação fundamental para o início do relacionamento de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Ao relembrar sua amizade com a cantora que morreu na noite desta segunda-feira, 8, devido a um câncer no pulmão, o artista comentou que foi ele que apresentou o casal.

Em entrevista ao Conexão GloboNews, Ney explicou que percebeu que a amiga estava interessada no seu guitarrista durante um show. Então, decidiu levar o músico para um jantar na casa de Rita. O casal se conheceu em 1976.

“Eu estava fazendo um show no beco, em São Paulo, ela foi ver, aí eu vi que ela prestou muita atenção no guitarrista. Eu levei ele [ao jantar], porque eu sabia que era ele que ela queria ver”, enfatizou Ney.

“Foi instantâneo o encontro deles, instantaneamente se sentaram no piano e começaram a compor. Eu saí meio de fino, pois vi que ali a coisa já tinha acontecido”, comentou.

O casal teve uma relação de 46 anos e tiveram três filhos Beto, Antônio e João.