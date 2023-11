Neymar e Bruna Biancardi terminam namoro: veja linha do tempo da relação entre jogador e influencer

Neymar e Bruna Biancardi não são mais um casal. Nesta terça-feira, 28, a influenciadora usou as redes sociais para confirmar o fim de seu relacionamento com o jogador. O namoro foi marcado por idas e vindas, boatos de traição e pelo nascimento de Mavie, primeira filha do ex-casal.

Relembre a linha do tempo com os marcos do relacionamento abaixo:

Bruna Biancardi e Neymar no anúncio de que esperavam uma menina. Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

1 - Ponte aérea entre São Paulo x Paris

Os rumores do início de um possível namoro entre eles começaram no fim de 2021. Mas a primeira foto pública do casal só foi compartilhada pela moça em seu aniversário do ano passado, em 15 de abril, no qual ela agradece ao atleta pela festa surpresa, realizada na sua casa, em Paris.

“Obrigada por esse presente incrível, por essa surpresa e por pensar em cada detalhe. Ter a minha família esse dia comigo está sendo muito especial! Amo vocês”, escreveu ela.

O namoro seguiu com declarações do primeiro Dia dos Namorados, quando ela compartilhou diversos momentos ao lado do jogador.

Bruna Biancardi e Neymar comemorando o primeiro Dia dos Namorados Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

2 - Término e reconciliação

No entanto, o relacionamento foi interrompido em agosto de 2022, quando ela compartilhou uma mensagem para os fãs que questionavam sobre o assunto.

“Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento já faz algum tempo”, revelou na época.

“Não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor parem de envolver meu nome, obrigada!”, finalizou.

Bruna Biancardi e Neymar terminaram o namoro em agosto de 2022, mas voltaram no início deste ano Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Porém, em janeiro deste ano, o casal voltou. Biancardi compartilhou uma mensagem apaixonada no aniversário dele, em fevereiro.

“Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amo!”, disse a moça postando fotos ao beijos com Neymar.

3 - Anúncio da gravidez

Em abril, a gravidez foi anunciada através de uma mensagem compartilhada em conjunto por Bruna e Neymar. Ele já é pai de Davi Lucca, com 11 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!”, escreveram.

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que estavam esperando o primeiro bebê em abril Foto: Reprodução/ Instagram/@neymarjr

No Dia das Mães, Biancardi publicou uma foto mostrando a barriga de grávida já estava começando a aparecer. “O meu primeiro Dia das Mães. Obrigada papai do céu por estar me permitindo viver esse sonho, todos os dias”, escreveu.

“Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada é tão especial. O meu maior sonho. Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa pra te conhecer filho(a). Feliz dia pra todas as mamães que me acompanham por aqui”, completou ela.

Bruna Biancardi compartilhou mensagem celebrando seu primeiro Dia das Mães Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Quando questionada sobre o nome do bebê, Bruna disse que nada está definido. “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google. Ainda não temos nada definido”, comentou ao responder os seguidores.

4 - Traição na véspera do Dia dos Namorados

Após a colunista Fábia Oliveira divulgar que Neymar mantinha contato desde 2022 com a modelo e influenciadora Fernanda Campos, ele publicou um texto pedindo desculpas públicas a namorada. Sem citar nominalmente a palavra “traição”, ele pediu desculpas pela “exposição” e ataques que Bruna havia sofrido.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros, na vida pessoal, resolvo em casa, na minha intimidade, junto a minha família e amigos”, escreveu.

Neymar pediu desculpas pela exposição pública de Bruna Biancardi após rumores de traição Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr

“Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, disse depois.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amos”, finalizou.

5 - Anúncio do nome da filha

Após um concorrido chá de revelação, Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que o nome da sua filha será Mavie. Ele tem origem incerta, mas pode ter surgido da expressão francesa “ma vie”, que significa “minha vida”.

Bruna Biancardi confirma que o nome da filha será Mavie Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

O atacante gritou o nome enquanto cantava ao lado da namorada a música A Lenda, um clássico da dupla Sandy & Junior, de quem a influenciadora digital é fã, durante o chá de bebê.

6 - Neymar é visto em balada em Barcelona

Em setembro, Neymar voltou a se envolver em polêmicas ao ser visto em uma balada conversando e abraçando uma mulher em Barcelona, na Espanha. Bruna, que ainda estava grávida do jogador, se disse “decepcionada” após a repercussão.

O vídeo começou a circular nas redes sociais na noite de 18 de setembro após ser publicado pelo colunista Leo Dias. No registro, o atleta aparece conversando com uma jovem loira e outra morena enquanto “curte” a noitada. Assista:

7 - Nascimento de Mavie

Mavie nasceu no dia 5 de outubro de 2023. O atleta não estava presente no parto, mas recebeu a autorização do clube Al-Hilal para viajar ao Brasil após o nascimento de Mavie.

Já em casa, Bruna fez um relato sobre o parto e dividiu os bastidores do nascimento da primeira filha, fruto do seu relacionamento com o jogador Neymar. No Instagram, a influenciadora mostrou vídeos e imagens do início do trabalho de parto e contou que o nascimento de Mavie foi antecipado.

SAO PAULO ESPORTES NEYMAR MAVIE 07-10-2023 A modelo Bruna Biancardi e o jogador Neymar Jr. postaram as primeiras fotos com a filha Mavie, na noite desta sexta-feira (6). As imagens foram divulgadas em uma rede social. "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você ja e muito amada por nos.. obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna. FOTO Instagram Bruna Biancardi Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

“Era para ser no dia 18, mas fui à médica, ela me examinou e eu estava com três dedos de dilatação, sem sentir nada. O pai está na Arábia, o irmão, em Barcelona. Ninguém estava preparado para vir hoje”, disse no vídeo.

“O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, completou

8 - Casa da influenciadora em Cotia é assaltada

No início de novembro, uma casa da família de Bruna Biancardi, em Cotia, em São Paulo, foi invadida e ladrões fizeram os pais da influenciadora de reféns. Ela não estava presente na ocasião. Os suspeitos roubaram um valor estimado de R$ 500 mil e R$ 600 mil em joias e objetos de valor, segundo revelado pela delegada Mônica Gamboa ao Estadão.

Ao todo, três homens participaram do crime. Um deles foi preso em flagrante e outro teve a prisão decretada poucos dias depois. “Passando aqui para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham aqui. Essa madrugada, assaltaram a minha casa e fizeram meus pais de reféns. Eu, Mavie e minha irmã não estamos morando mais lá, e não estávamos no momento”, disse a influenciadora sobre o caso. Saiba mais aqui.

9 - Fim do relacionamento

Já nesta terça-feira, 28 de novembro, Bruna usou as redes sociais para comunicar que não está mais em um relacionamento com Neymar.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, escreveu a influenciadora nos stories do Instagram.

“Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, completou.

Bruna Biancardi anuncia fim de relacionamento com Neymar. Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

