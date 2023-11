Neymar publica imagens de filha e Bruna comenta: ‘Minha cara’

Neymar chamou atenção no início da noite desta terça-feira, 21, após publicar imagens da filha mais nova, Mavie, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. “Minha cara”, comentou Bruna na publicação do atacante.

No carrossel, o atacante mostrou a filha dormindo, mas também uma imagem em que ela aparece com olhos abertos e outra em que os dois estão abraçados.

No fim de semana, a influenciadora publicou uma imagem da filha indo para a praia pela primeira vez. O passeio aconteceu pouco mais de uma semana após os pais da influenciadora terem sofrido uma invasão em sua casa. O caso é investigado pela polícia de Cotia, em São Paulo.

Neymar e Mavie, filha do atacante com a influenciadora Bruna Biancardi. Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr

Apesar de não terme aparecido em nenhum registro juntos, pelas imagens publicadas por ambos nas redes sociais, Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi aproveitaram o feriado da última segunda-feira, 20, em que foi celebrado o Dia da Consciência Negra, na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.