Neymar participa de famosa balada em Ibiza com o pai

O fim de semana de Neymar foi agitado. O atleta apareceu em suas redes sociais curtindo uma balada em Ibiza, na Espanha, ao lado do pai. Os dois foram aproveitar a famosa festa local chamada Ushuaia, uma balada privativa para quem se hospeda no hotel do evento. Dentre as atrações, estão grandes nomes da música eletrônica. Os ingressos custam a partir de 60€ (cerca de R$ 400 na cotação atual)

Neymar aproveita balada em Ibiza Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr e @lucianagimenez

No local, Neymar e o pai também encontraram com a apresentadora Luciana Gimenez, que está aproveitando um período de descanso no território espanhol. “Ótimo tempo com os amigos”, escreveu o jogador nos stories do Instagram.