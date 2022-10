Neymar reencontra Bruna Biancardi após término do namoro e se declara: ‘Amor incondicional’

Neymar surpreendeu os seguidores na noite desta quarta-feira, 12, ao compartilhar uma declaração para a ex-namorada Bruna Biancardi. O fim do relacionamento foi anunciado em agosto nas redes sociais.

Em um story no Instagram, o atleta postou uma selfie com a ex e escreveu: “Resenha! Amor incondicional”. Bruna tem usado suas redes sociais, nos últimos dias, para postar cliques de sua passagem por Paris, onde o brasileiro mora.

Bruna Biancardi e Neymar Foto: Instagram/ @neymarjr

A influenciadora anunciou em suas redes sociais, em agosto, o término de seu relacionamento com Neymar. Ela compartilhou um texto após uma série de boatos circularem na internet, inclusive alguns em que especulavam que ela teria sido traída pelo craque, o que foi negado.

“Não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor parem de envolver meu nome, obrigada!”, afirmou ela na ocasião.