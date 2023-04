Niall Horan no Brasil? Cantor fala sobre o novo álbum, ‘The Show’, e responde perguntas de fãs; veja

“BRASIL!”, é o que Niall Horan diz, em tom animado, ao ouvir da assessoria que falaria com uma repórter daqui. O amor pelo País e pelos fãs brasileiros ficou evidente ao longo da entrevista que o cantor irlandês concedeu ao Estadão. “‘Please come to Brazil’ é sempre o segundo comentário que recebo (em publicações na Internet). Se tornou uma brincadeira, a gente diz ‘come to Brazil!’ toda vez que encontramos fãs”.

E esses fãs não são poucos. Boa parte acompanha Horan desde os tempos de One Direction, mas ele também conquistou admiradores com seus dois primeiros álbuns solo: ‘Flicker’, lançado em 2017, e ‘Heartbreak Weather’, que chegou às plataformas de streaming em março de 2020. Por conta da pandemia, Niall não conseguiu fazer a turnê do segundo álbum, que passaria pelo Brasil em novembro do mesmo ano.

Terceiro álbum de estúdio do irlandês será lançado em junho; Estadão conversou com ele sobre suas inspirações e uma possível turnê no País Foto: Divulgação/Universal Music

Agora ele está se preparando para o lançamento do terceiro álbum de estúdio: ‘The Show’, que vai estar disponível nas plataformas a partir do dia 9 de junho. Segundo o cantor, o novo trabalho é uma mistura das duas primeiras produções solo, mas sonoramente mais maduro. “Dessa vez não tem coração partido”, diz ele.

Niall conta que a música que dá título ao álbum foi a primeira a ser escrita, ainda no começo da pandemia: “Estávamos em lockdown, eu não podia sair de casa, era o piano e eu.” Dali surgiu o próprio conceito da nova era: “a vida é como um show”. Ele diz que ‘The Show’ é, provavelmente, a música favorita dele no álbum, mas acredita que outras faixas, ‘Never Grow Up’ e ‘You Could Start a Cult’, devem ganhar os corações dos fãs.

O primeiro single, ‘Heaven’, foi lançado em março. Quando ele é questionado sobre como seria o seu ‘paraíso’, Niall diz que gostaria de estar cercado das pessoas que ama, jogando golfe ou em um pub com um violão. “Gostaria de reviver todos os momentos felizes que já tive”, conta ele.

Alguns desses momentos aconteceram aqui no Brasil. “Na primeira vez que a banda (One Direction) foi para o Brasil, nós tocamos em estádios e foi louco. Toda a energia, todo mundo é tão legal e divertido.” Ao citar semelhanças entre os brasileiros e os irlandeses, ele conclui: “me lembra de casa”.

Ele diz que ainda não tem uma turnê organizada para o ‘The Show’, mas que “é mais que provável” que o País esteja entre os países pelos quais ele vai passar. “O Brasil é parte da minha vida em turnês. Não tenho dúvidas de que estará na minha mente.”

Confira a entrevista completa com Niall Horan, incluindo perguntas especiais enviadas por fãs que administram o ‘Niall Horan Brasil’, fan-account do Twitter que publica novidades sobre a carreira do cantor.