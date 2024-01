Nick Carter, do Backstreet Boys, fala sobre morte da irmã Bobbie Jean: ‘Finalmente está em paz’

O cantor Nick Carter, do Backstreet Boys, falou publicamente nesta quinta-feira, 4, pela primeira vez sobre a morte da irma, Bobbie Jean, aos 41 anos. Ela morreu na manhã de 23 de dezembro, na Flórida, nos Estados Unidos.

Ele publicou no Instagram uma foto dos dois quando ainda eram crianças, e escreveu sobre a dificuldade de lidar com “a morte repentina” da irmã. “Estou de coração completamente partido”, afirmou o cantor.

Bobbie era conhecida por ser irmã de Nick e Aaron Carter, para o qual ela chegou a trabalhar como maquiadora em turnês - de acordo com a revista de celebridades People.

Aaron morreu pouco mais de um ano atrás, aos 34 anos, por afogamento, tendo os efeitos do difluoroetano e do alprazolam sido listados por médicos-legistas do Condado de Los Angeles como fatores contribuintes para o óbito, segundo o canal Fox 5 Atlanta.

“Pode levar uma vida inteira para processar totalmente a perda que minha família sofreu ao longo dos anos”, escreveu Nick no mesmo post no Instagram, em uma possível referência à perda também do irmão e de outra irmã, Leslie, em 2012. “Obrigado por todo o amor e palavras gentis de vocês”, afirmou.

Ainda não se sabe a causa da morte de Bobbie, mas pessoas próximas à família teriam dito à revista People que os Carter acreditam que ela tenha tido uma parada cardíaca.

Continua após a publicidade

Em junho deste ano, Bobbie foi presa. Na época, ela foi acusada de furtar adesivos em uma loja nos Estados Unidos e carregar fentanil na bolsa.

Bobbie Jean Carter Foto: Hernando County Sheriff's Office/Reprodução

“Mais uma vez, somos lembrados de que a vida é preciosa, passageira e que devemos valorizar o tempo que temos com as pessoas que amamos. Sei que ela finalmente está em paz com Deus. Eu amo você, BJ”, concluiu Nick no post da rede social.