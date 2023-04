Nicolas Cage diz quais são os cinco melhores filmes que já fez; veja lista

Nicolas Cage tem mais de 100 filmes no currículo, mas, como todos nós, também tem seus favoritos. Em sua participação no programa The Late Show with Stephen Colbert na última sexta-feira, 14, ele revelou quais são eles.

“Você fez tantos filmes e todo mundo tem seus favoritos. Obviamente, sou fã de A Lenda do Tesouro Perdido (2004), Arizona Nunca Mais (1987), Despedida em Las Vegas (1995) e Sonhos Rebeldes (1983). Quais são os Top 5 filmes do Nicolas Cage para o próprio Nicolas Cage?”, perguntou o apresentador.

“Vou começar com Pig (2021), esse é o meu filme favorito que já fiz. Eu amo Mandy - Sede de Vingança (2018), filme que Panos Cosmatos dirigiu. Eu amo Vivendo no Limite (1999), que Martin Scorsese dirigiu. E adorei o Vicio Frenético (2009), do Werner Herzog. Eu amei um filme chamado Joe (2013), que David Gordon Green dirigiu”, revelou o ator.

Atualmente, Cage está promovendo o filme Renfield, uma comédia de terror na qual ele interpreta o Drácula e contracena com Nicholas Hoult, que vive o servo do vampiro, que dá nome ao longa.

A Colbert, o ator disse que a produção é “única” e que mostra a relação tóxica em que os dois vivem há anos e, agora, Renfield tenta escapar. O filme chega aos cinemas brasileiros em 4 de maio.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais