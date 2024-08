Nicolas Prattes sobre o relacionamento com Sabrina Sato: ‘É um encontro digno, de almas’

Além das gravações, que ocorrem nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e em Angra dos Reis, Prattes tem dedicado seu tempo ao relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, 43 anos. Os dois iniciaram o namoro no carnaval deste ano.

Em conversa com o Estadão nesta quinta-feira, 29, o ator disse que, assim como Sabrina contou recentemente ao jornal, ele também não estava em busca de um relacionamento.