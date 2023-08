Nicole Bahls mostra detalhes de sua mansão com mais de 20 banheiros; veja vídeo

Nicole Bahls fez um tour por sua mansão localizada em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Para o PodDelas, a modelo e atriz mostrou os detalhes de sua residência, que conta com 12 quartos e 22 banheiros, e falou da sua personalidade ”campestre”. “Eu sou tipo a Ana Paula Arósio, [ela] foi para o mato e nunca mais apareceu”, brincou.

Área externa da propriedade da ex-panicat com com espaço para luau com capacidade para 50 pessoas Foto: YouTube/ @PODDELASoficial/Divulgação

Dentre os destaques da propriedade, estão as duas áreas gourmet. Uma delas, dedicada ao churrasco, é equipada com uma moderna chopeira e copos da renomada marca Versace. A mansão também abriga uma academia de ponta, pensada para os amigos da modelo e atriz, que não passam um dia sem se exercitar.

Um dos pontos que chamou atenção foi a área de spa, que conta com uma banheira que foi usada no Big Brother Brasil, da Globo. Nicole revela que a peça fazia parte do programa que contou com a participação de Juliette Freire. A propriedade ainda dispõe de uma área de luau, capaz de acomodar até 50 pessoas, bangalôs com piscina privativa para visitantes, sorveteria, mesa de sinuca e uma quadra de vôlei.

A sustentabilidade também tem seu espaço: Nicole mantém uma horta e um pomar, onde cultiva uma variedade de frutas e vegetais. A residência ainda conta com um salão de beleza e é lar de diversos animais, como cabrito, vaca, cachorro, pato e galinha.