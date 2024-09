Nikocado Avocado: youtuber chama atenção ao perder 113 kg; veja antes e depois

O novo visual foi divulgado num vídeo com o título “Dois passos à frente”, em que fala sobre a ideia de emagrecer e acompanhar a reação de seu público e seus críticos. Seus últimos vídeos com o peso anterior foram publicados há cerca de sete meses.

“Acordei de um sonho muito longo. Perdi 250 libras [o equivalente a 113 kg] do meu corpo. E ontem, mesmo, as pessoas estavam me chamando de gordo, doente e irrelevante”, disse, sem detalhar sua altura ou o peso máximo que chegou a atingir.