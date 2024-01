O executivo Nizam foi eliminado do BBB 24 no domingo, 21. No Mais Você, com Ana Maria Braga, ele comentou os motivos e a repercussão de sua eliminação do reality. Nas redes sociais, o ex-brother foi muito criticado por alguns posicionamentos na casa, como quando comentou do corpo de Yasmin Brunet. Veja acima.

PUBLICIDADE No quarto do líder, Nizam questionou a opinião de Rodriguinho, Lucas Pizane e Vinicius sobre o corpo de Yasmin Brunet. Em seguida, ele disse que o corpo da modelo era “estranho”. No Mais Você, o executivo avaliou seu comportamento. “[Meu comportamento foi] Ridículo, infantil. Tenho uma irmã mulher, uma mãe e uma sobrinha. Imagina se falassem isso delas. Infelizmente, para aprender, a gente tem que errar. Estou feliz que saí nesse momento e consigo olhar para esse erro antes de ser algo muito pior. Consigo olhar, entender e me reconstruir”, comentou Nizam.

O executivo ainda disse que “cresceu com bullying” ao seu redor. “Sou de família árabe. A gente tem que se desconstruir e, às vezes, não é de uma hora para outra. Demora, é um processo longo e demorado que precisa ser feito, não tem jeito”.

Ana Maria Braga também criticou as atitudes de Nizam na casa. “Você foi infeliz em comentar sobre o corpo da Yasmin. As mulheres lutam para ter um lugar de destaque e você diminui isso”, disse ela.

Nizam chora no 'Mais Você' e comenta falas sobre corpo de Yasmin Brunet Foto: Reprodução/TV Globo

Polêmica com Vanessa Lopes

Outra polêmica aconteceu quando Nizam criticou Vanessa Lopes no quarto do líder. Na ocasião, ele disse que ela só conversava se olhando no espelho. O executivo negou as falas para a influenciadora, afirmando que só comentou de seu trabalho na internet.

A situação com Vanessa acabou envolvendo Alane — a tiktoker achou que foi ela quem a criticou primeiro. A jovem do Pará ficou nervosa com a situação e desmaiou nos braços de Nizam. Depois, ele recebeu críticas na web por dizer que ela foi imatura.

“Se arrependimento matasse... Infelizmente, não posso mudar o que passou, mas posso mudar daqui para frente e aprender com meu erro. Agi de um jeito totalmente errado, fui infeliz nas minhas palavras e ações. (...) Acho que pensei mais em mim do que em outra pessoa, fui egoísta”.

A saída de Nizam tem sido muito comentada nas redes sociais. Isso porque a entrevista com o executivo no Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama, viralizou. Hanna Lins, a irmã dele, criticou a apresentadora ao vivo após a atriz questionar as atitudes do ex-brother na casa.

Hanna fez referência ao momento em que Thais apresentou o ex-brother no programa. Na ocasião, ela e Ed Gama relembravam momentos do eliminado no reality. Em determinado trecho, a apresentadora citou um nervosismo do executivo e fez uma imitação.