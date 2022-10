No ‘Encontro’, Ana Castela revela que ainda ‘se assusta’ com sucesso repentino

Ana Castela, de 18 anos, participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta terça-feira, 25, e comentou sobre seu sucesso repentino. Em cerca de um ano e meio, ela conquistou mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais e acumulou quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Nascida no Mato Grosso do Sul e criada em Sete Quedas, fronteira com o Paraguai, a artista alcançou o topo das paradas com o hit Pipoco, parceria com Melody e Dj Chris No Beat lançada em maio de 2022.

“Eu assusto. Aconteceu tudo muito rápido comigo. Falo assim: ‘Como que pode, ontem estava na fazendo com o meu pai e hoje virei a Ana Castela?’ Minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma boa”, comentou.

A vida de Castela mudou após postar um vídeo cantando enquanto cavalgava em um cavalo. Na estrada com seu pai para realizar shows, a última vez em que esteve em casa foi há mais de um mês.

“Estamos tentando dar um jeito de ficar na minha casa nem que seja umas horinhas porque tenho minha mãe, minha irmã, meus cachorros e a gente precisa do carinho da nossa família”, contou.

Castela ganhou uma surpresa durante o programa: vídeos com recados de um primo e de avós. Ao final da surpresa, a artista chorou de saudade (assista aqui).

