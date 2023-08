No Limite: Claudio Heinrich é eliminado, se emociona mas ganha sobrevida; ‘Não tô nem sentindo fome’

Claudio Heinrich foi o eliminado do dia do No Limite. Mas por pouco tempo. O ator foi mais um dos que receberam a chance de disputar a volta ao programa.

No episódio do reality da TV Globo exibido nesta quinta-feira, 3, Heinrich foi o mais votado para sair pelos integrantes do Acampamento Ananeco. Na disputa apertada, o ator levou a pior.

Claudio Heinrich é eliminado do 'No Limite', mas poderá disputar repescagem Foto: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Na sequência, ele pôde competir no desafio do fogo para tentar se manter na nova edição amazônica da atração. Ele e Paulinha tinham que produzir fogo e fazer as chamas alcançarem altura suficiente para queimar uma corda. Heinrich perdeu de novo.

No dircurso de eliminação, ele chorou e disse que ensinará ao filho o que aprendeu no reality. “Isso aqui foi uma experiência muito marcante para a minha vida e para a minha carreira”, afirmou.

Entretanto, o ator ganhou uma esperança de retornar. O apresentador Fernando Fernandes avisou que ele irá para o Acampamento Ocuïride disputar uma repescagem com outros eliminados: Guilherme, Simoni e Dedé.

Na semana passada, o também ator Paulo Vilhena desistiu do programa. Um dos quatro famosos do grupo, ele passou por dinâmica senelhante de eliminação, como Heinrich. E no final recebeu a oportunidade de tentar a repescagem, mas negou.