Noah Schnapp diz que sem ‘Stranger Things’ não teria revelado ser gay

O ator Noah Schnapp, de 18 anos, é um rosto conhecido desde criança. O artista, que interpreta Will Byers em Stranger Things na Netflix desde os 10 anos, passou recentemente por um novo processo no olhar público: assumir sua sexualidade.

No início deste ano, Noah se assumiu gay em vídeo postado para mais de 31 milhões de seguidores no TikTok. Segundo o ator, essa revelação estava registrada em seu celular há meses – e seus amigos mais próximos o questionavam sobre quando ele contaria. “Eu ainda não estou preparado”, respondia ele.

Noah Schnapp, ator de 'Stranger Things'. Foto: Kyle Grillot/Reuters

Em 5 de janeiro deste ano, o ator tomou coragem. “Eu estava chorando. Eu estava tipo, ‘Eu consegui. Terminei. Não preciso me preocupar”, contou o ator à revista Variety. Segundo Schnapp, a decisão foi fruto de um processo que começou com o seu personagem.

Desde que o programa estreou em 2016, o ator era pressionado com perguntas sobre a sexualidade de Will. Em 2022, quando Stranger Things se tornou um dos maiores programas da Netflix de todos os tempos com a quarta temporada, a trama também passou a focar nos relacionamentos e interesses do personagem. “Depois que aceitei totalmente que Will era gay, foi apenas uma velocidade exponencial para aceitar o mesmo para mim”, diz Schnapp.

Com isso, o ator confirmou a informação sobre seu personagem na imprensa e, de acordo com ele, isso fez toda a diferença: nos comentários, os fãs estavam comemorando que Will Byers era de fato gay.

“Eu estava tipo, se ele tem todo esse apoio, então por que eu deveria me preocupar com alguma coisa?”

Para Noah, Will foi fundamental também nesse sentido. “Eu estaria em um lugar completamente diferente se não tivesse Will para retratar, abraçar e me ajudar a me aceitar. Acho que se eu nunca tivesse interpretado esse personagem, provavelmente ainda estaria no armário”.