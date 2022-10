Noah Urrea anuncia saída do Now United para seguir carreira solo e grupo divulga substituto

Menos de um mês após a notícia de que a brasileira Any Gabrielly não faria mais parte do Now United, outro integrante do grupo anunciou que está de saída da banda para seguir carreira solo, o norte-americano Noah Urrea.

Através de uma publicação nas redes sociais, o cantor agradeceu aos fãs, aos membros da banda e ao criador do Now United, Simon Fuller. “Mal posso esperar para vocês me acompanharem nesse novo capítulo da minha carreira e escutarem as músicas em que venho trabalhando”, escreveu.

Diferentemente de Any, Noah já teve seu substituto anunciado. A vaga dos Estados Unidos será preenchida por Zane Carter, de 19 anos. Ele já havia aparecido em publicações ao lado de outros integrantes do grupo nas últimas semanas.

O cantor foi apresentado para os fãs através de um vídeo no qual é introduzido pelo próprio Noah. “Estou muito empolgado para começar no grupo e estou ainda mais grato. Fui abençoado por trabalhar com algumas das pessoas mais talentosas que já conheci”, disse.

Em sua publicação, Noah falou sobre o novo membro: “Seguir em frente nunca é fácil, mas saber que o Zane vai representar a bandeira do nosso país me dá orgulho e alegria”.

A despedida de Noah Urrea do Now United, assim como a de Any Gabrielly, acontecerá no show Forever United, que passa pelo Allianz Parque, em São Paulo, no dia 19 de novembro, além de Lisboa e Braga em Portugal, nos dias 25 e 27.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais