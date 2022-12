Noiva de Alex Telles chora após jogador se lesionar na Copa: ‘Sem palavras’

Vitoria Telles, a noiva do lateral-esquerdo Alex Telles, da seleção brasileira, lamentou e chorou pela lesão do jogador durante partida desta sexta-feira, 2, contra Camarões, na Copa do Mundo do Catar.

Alex Telles, de 29 anos, o substituto do lesionado Alex Sandro na posição, deixou o campo chorando após sentir dores no joelho direito no segundo tempo.

“Só Deus sabe a dor que dá de ver ele chorando assim... Sem palavras”, lamentou Vitoria nos Stories do Instagram.

Noiva de Alex Telles chora após atleta se lesionar na Copa do Mundo do Catar Foto: Instagram/@vitoriastelles

Antes do jogo, Vitoria publicou uma foto com a camisa da seleção para torcer pelo País. “Bora Brasil! Bora papi”, escreveu a influenciadora na legenda da imagem.

Atuante no time espanhol Sevilla, Alex fez seu segundo jogo na Copa do Mundo do Catar. Após deixar o gramado, foi acolhido pela equipe médica da seleção brasileira e colocou uma proteção no joelho.

Com a partida, o Brasil tem sua primeira derrota na competição, mas termina em 1º lugar no Grupo G. O País enfrenta a Coreia do Sul na segunda-feira, 5, pelas oitavas de final.

