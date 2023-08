Noivo de Larissa Manoela sai em defesa da atriz em meio a disputa familiar: ‘Sempre será livre’

André Luiz Frambach, o noivo de Larissa Manoela, saiu em defesa da atriz após a veiculação da reportagem no Fantástico sobre os conflitos da artista com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. O ator compartilhou uma carta aberta no Instagram neste domingo, 13.

No programa, Larissa disse que precisava pedir autorização para fazer suas próprias compras, mesmo sendo a provedora do patrimônio milionário. Segundo o casal, essa informação não é verdadeira.

Na rede social, André escreveu: “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem ‘sexo frágil’. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa”.

O ator garantiu que, apesar de não estar envolvido nessa polêmica, irá apoiar a noiva “enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha”. “Sobre mim, quis deixar por último de propósito, não falarei muito. Essa guerra não é minha e jamais será”, disse.

“Eu sou apenas o apoio pra tudo que a minha mulher decidir fazer e continuarei dado força para absolutamente tudo. Sempre serei sua rede de apoio. Te amo e tenho muito orgulho da mulher que você é”, concluiu.