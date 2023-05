Nome do filho de Rihanna e A$AP é revelado após quase ano de nascimento da criança

Nesta quarta-feira, 10, segundo o portal Daily Mail, finalmente o nome do filho de Rihanna, 35 anos, e A$AP Rocky, 34 anos, foi revelado.

O primeiro filho do casal, que tem 11 meses, se chama RZA Athelston Mayers. O nome foi escolhido em homenagem ao ator e rapper Robert Diggs, conhecido por RZA, líder do grupo Wu-Tang Clan.

À espera de seu segundo filho com o A$AP, Rihanna fez a revelação da novidade durante sua apresentação no Super Bowl. A cantora ainda demorou certo tempo para divulgar as primeiras imagens do primogênito, mas em abril deste ano, ela compartilhou um ensaio super fofo de páscoa e a internet não resistiu ao pequeno.

RZA Athelston Mayers nasceu em 13 de maio de 2022 e segundo o documento divulgado pelo Daily, foi no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.