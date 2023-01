‘Nossa cupida’, escreve produtor em foto com Humberto Carrão e Regina Casé

Thales Junqueira, produtor audiovisual, causou frisson nas redes sociais nesta sexta-feira, 31, depois de publicar uma foto ao lado de Caetano Veloso, Humberto Carrão e Regina Casé. Na legenda, o cineasta escreveu: “Nossa cupida @reginacase ♥️ @caetanoveloso @humbertocarrao”.

Essas duas palavras já foram suficientes para inundar a internet de comentários sobre um suposto namoro entre Thales e Humberto. Os dois estão em Salvador, onde passarão o réveillon. Na imagem, eles estão na casa de Caetano Veloso.

Ao site Hugo Gloss, Thales negou que ele e Humberto Carrão estejam namorando. Segundo o cineasta, a legenda — “nossa cupida” — foi uma brincadeira com Regina Casé, que os apresentou a Caetano Veloso. À revista Quem, integrantes da equipe de Carrão também teriam negado a história.

Na quarta-feira, 28, Humberto Carrão também publicou uma foto ao lado do produtor e de Regina Casé. Eles estavam no Pelourinho. Nos comentários, a atriz escreveu: “Tão bom… amores meus…”. Em seus perfis no Instagram, os dois deixaram outros “rastros” que fortaleceram as fantasias dos internautas.

Em novembro, Thales publicou uma foto com Humberto Carrão e, na legenda, escreveu: 'Saudades dos meus amores no beco da bicha. Lisboa em 2018' Foto: Instagram.com/@Thalesjunqueiraa

Há três semanas, o ator publicou uma foto abraçado a Thales na Sapucaí, no Rio. Na legenda, escreveu: “Brilhante ê! Viva meu amor @thalesjunqueiraa!”. Já, em um carrossel postado nesta quinta, 29, por Thales, Humberto aparece com a mão na perna do produtor.

Humberto Carrão era casado com a atriz Chandely Braz. Os dois ficaram juntos por dez anos e anunciaram o fim da relação em agosto deste ano. Thales Junqueira é produtor audiovisual e diretor de arte. Trabalhou em obras como Aquarius, filme de Kleber Mendonça Filho em que Carrão interpretou o corretor Diego Bonfim, e Que Horas Ela Volta?, longa de Anna Muylaert protagonizado por Regina Casé.

Mas, mesmo com a negação do relacionamento, as redes sociais continuaram fervendo — teve até gente dizendo que a Regina Casé errou na suposta mediação. Veja abaixo.

regina casé era pra vc apresentar EU pro humberto carrão pic.twitter.com/QvzEgJBog3 — 𝔱𝔥𝔢𝔲𝔰 (@thelordtheus) December 30, 2022

Eu criei uma fic que o humberto carrão e Thales Junqueira tão se pegando nesse fim de ano e pensando pensamentos pic.twitter.com/Pl9BU6MZ74 — low profile por ser feia (@pedrotaviano) December 30, 2022

E tava ali na nossa cara e ninguém viu! Humberto Carrão e Thales Junqueira 🥲🫠 pic.twitter.com/D6a5AWN1h6 — latino-americano (@Mindfulnessbr) December 30, 2022

acabo de saber q humberto carrão assumiu namoro com thales junqueira pic.twitter.com/kBmxlPJh00 — Mariana Lins (@marilins) December 30, 2022

QUE CASALZÃO VIU… Humberto Carrão ta namorando Thales Junqueira 🥵 pic.twitter.com/w2R2M0Y0ht — PEDRAO (@Itspedrito) December 30, 2022