Novo álbum de Vitão é ‘livre de definição’ e já tem data de lançamento: ‘Um momento de evolução’

Vitão está com novidade no repertório: o lançamento de Toda Manhã, seu segundo álbum da carreira; são 19 faixas, dividas em três atos, o primeiro chega às plataformas de áudio na sexta-feira, 14 de abril. O trabalho marca a estreia do cantor “na maior parte da produção de um projeto autoral”.

“Coloquei muito a mão na massa. É uma parada que vem muito de mim, agora não só da composição das letras, melodia, como também da produção, partes instrumentais… Mas é claro, também tenho alguns parceiros em algumas faixas, não tem como fazer tudo sozinho”, comenta.

Capa de 'Toda Manhã', segundo álbum de Vitão Foto: Ari Prensa/Divulgação

A produção promete uma nova fase do artista. Por isso, ele adianta que o público poderá notar seu amadurecimento. “Estou em um momento de respirar coisas novas. É um momento de olhar pra frente e também para si, de pensar no que vem e aprender a se planejar. É um momento de evolução mental e espiritual, crescimento como adulto, musicista, artista…”, descreve.

Para evidenciar a nova performance do cantor, Toda Manhã é definido como um álbum de gênero fluido, com misto de fontes, ritmos e estilos, para endossar a reflexão proposta. Segundo Vitão, o novo trabalho fala sobre vida, morte, perdas, ganhos, dores, alegrias, entre outros sentimentos e conceitos que fazem parte do dia a dia do ser humano, a partir de seu ponto de vista.

O artista acredita que, para o público mais próximo, a novidade será intensa. “As pessoas vão poder ouvir essas músicas e chorar. Quero despertar sentimentos que as pessoas não estão acostumadas a serem despertas com o modo que rola a coisa no mercado da música ultimamente. Não com tudo, porque tem muita gente falando de sentimento, é claro. Eu também quero ser uma dessas pessoas. Quero trazer músicas que ouçam e sintam, reflitam sobre tudo”, expõe.

O cantor Vitão Foto: Ari Prensa/Divulgação

Ainda segundo Vitão, o álbum reforça a importância de ser “livre de definição”, correspondendo aos debates levantados por ele no último ano: “Falei muito sobre a mistura, da não definição do ser humano, do ser humano ter que se encaixar em um único lugar. Isso é em todos os sentidos, inclusive na música”.

“Gosto de passar pelos lugares e fazer gerar debate, fazer pensar sobre... nem que seja só cantando; ultimamente, tenho preferido assim”, complementa o artista.

Mais sobre ‘Toda Manhã'

'Toda Manhã' será divido em três atos Foto: Ari Prensa/Divulgação

Felipe Carvalho, guitarrista e irmão caçula do cantor, faz estreia como produtor no álbum, o que o tornar ainda mais especial para Vitão.

A primeira fase do projeto traz seis canções: Coisa de Mulher, com Ivete Sangalo, Baião Nascimento, com Mari Nolasco, Queria Te Dizer, com Srta. Paola, O Sol Se Foi, Toda Manhã e Ela Faz Ioga.

Sobre a parceria com Ivete, Vitão explica que a faixa foi composta por ele e Srta. Paola. A letra traz uma visão sua “de fora, como homem, sobre o universo feminino e todas as suas questões”.

“O título, inclusive, brinca com isso de a sociedade dizer que terminadas coisas são só de mulher, como sinônimo de fraqueza, inferioridade. Eu, como menino, já ouvi isso várias vezes, desde crianças. Mas, na verdade, coisa de mulher é ser forte demais, é carregar o mundo nas costas e chegar em casa sorrindo ainda. (...) Sexo frágil é o sexo masculino, (...) eu me percebo assim, percebo meus amigos e familiares”, finaliza o cantor.