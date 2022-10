Novo integrante brasileiro do Now United será escolhido pelo TikTok; saiba como vai funcionar

Publicidade

A busca por um novo integrante brasileiro para o Now United será realizada em parceria com o TikTok. O grupo está à procura por um novo membro desde o anúncio da saída de Any Gabrielly, que seguirá carreira solo.

Os candidatos devem ter entre 16 e 19 anos e devem postar vídeos para as audições na plataforma usando a hashtag #NovoMembroNowUnited. Dessa forma, os fãs do grupo poderão acompanhar quem está concorrendo.

A análise dos vídeos começa nesta sexta-feira, 28, e vai até o dia 23 de novembro. Para participar, é preciso gravar um vídeo de no mínimo 30 segundos mostrando seu talento cantando e dançando e publicar no TikTok com a hashtag do desafio.

A XIX Entertainment, empresa de Simon Fuller, o criador do Now United, vai ser responsável por liderar a busca e seleção dos melhores candidatos nos vídeos. No dia 16 de novembro, também haverá uma audição presencial na cidade de São Paulo. O local será anunciado no site da banda.

Os melhores candidatos poderão se apresentar em uma rodada de audições na frente de Fuller e dos membros do Now United. Depois disso, os finalistas serão selecionados e o vencedor deve ser anunciado em dezembro de 2022.