Novo visual de Johnny Depp impressiona fãs do ator; veja

Após o polêmico julgamento envolvendo sua ex-mulher, Amber Heard, Johnny Depp fez sua primeira aparição pública, nas ruas de Nova York, e um detalhe chamou bastante atenção: sua aparência.

Em imagens divulgadas por fãs do ator nas redes sociais, ele aparece quase irreconhecível, sem seu icônico bigode. Embora, aparentemente, essa tenha sido a única mudança feita por ele, o detalhe foi capaz de grande mudança em sua fisionomia.

Leia também Filme sobre Johnny Depp e Amber Heard ganha trailer; assista

Johnny Depp, si tu lui enlèves la barbe et la Moustache, c'est Régine 😂 pic.twitter.com/dB2ZCEiL7H — 👉 Procureure Murielle du Métaverse 👈 (@Bernardlinnoce1) October 12, 2022

O novo visual pode ser consequência do próximo trabalho de Johnny, o filme Jeanne du Barry. Na trama, o ator viverá o rei Luis XV, seu primeiro personagem desde o processo judicial que venceu contra Amber. Segundo o site especializado Deadline, a história de amor histórica vai ser dirigida pela francesa Maïwenn, que também coestrela como a cortesã titular.

Vale relembrar, ainda, que a vida amorosa de Depp ganhou novos capítulos. Segundo o Page Six, o ator está namorando uma de suas advogadas, Joelle Rich, de Londres. Ela, entretanto, não atuou no caso do ator com Amber, mas o acompanhou no tribunal. “Não havia nenhuma obrigação profissional para ela estar lá”, apontou uma fonte ao Us Weekly, complementando que o casal se encontrava discretamente em hotéis no início do relacionamento.