Now United: Sabina Hidalgo confirma que estará no Brasil com a turnê ‘Forever United’

O Now United fará seu primeiro show em estádio no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e a mexicana Sabina Hidalgo confirmou, nesta quinta-feira, 29, que estará presente no evento especial. Em agosto, a cantora deu à luz Enzo, seu primeiro filho com Tepa González, jogador de futebol do Chivas, do México.

“Muita gente tem me perguntado se participarei da tour Forever United e eu não perderia isso por nada nesse mundo. Então sim estarei... Não acredito que estarei mais uma vez no palco com a minha família do Now United. Iremos nos divertir muito juntos!” disse Sabina.

Na última semana, o grupo pop global divulgou várias novidades. Além da apresentação em novembro, a brasileira Any Gabrielly anunciou que logo após o show dará início a carreira solo , que será empresariada pelo criador do Now United, Simon Fuller . Em entrevista, ela disse também que o grupo fará algumas músicas inéditas no show de São Paulo.

O Now United revelou ainda que está à procura de um novo membro brasileiro e que detalhes de como será a seleção serão anunciados em breve.

Desde o início da formação, em 2017, o Now United lançou mais de 50 clipes musicais que tiveram mais de 3 bilhões de views. Combinando a influência e a cultura de diferentes países, uma mensagem sempre otimista e muita energia positiva, o grupo atraiu uma enorme base de fãs leais e dedicados, os uniters, que neste show terão uma experiência única e inesquecível, aproveitando os maiores sucessos do grupo pop.

