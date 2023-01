NX Zero confirma retorno com anúncio de show no Mita Festival

Os fãs do NX Zero tiveram motivos para comemorar nesta segunda-feira, 23. A banda foi a primeira atração confirmada no Mita Festival, que deve acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro. Este será o primeiro show do grupo desde 2017.

O Nx Zero confirmou o retorno da banda após o anúncio de um show no Mita Festival. Foto: Cesar Ovalle

Em nota, a assessoria da banda informou, sem dar muitos detalhes, que o NX Zero deve anunciar mais novidades para 2023. Ainda não há data para a apresentação do grupo no Mita, mas o evento ocorre ainda este ano.

Rumores sobre um possível retorno da banda após cinco anos começaram depois da postagem de um vídeo misterioso nos perfis do grupo. No registro, os integrantes Di Ferrero, Fi Ricardo, Dani Weksler, Gee Rocha e Caco Grandino apareciam reunidos e se preparando para iniciar uma música.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais