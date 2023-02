‘O Exorcista do Papa’: Terror estrelado por Russell Crowe ganha trailer e pôster

Nesta quarta, 22, O Exorcista do Papa ganhou o seu primeiro trailer. No vídeo, é possível ver Russell Crowe como protagonista do filme de terror inspirado nos relatos reais do Padre Gabriele Amorth, o ex-exorcista Chefe do Vaticano, que faleceu em 2016, aos 91 anos, somando mais de 100 mil exorcismos em sua vida.

Nas cenas, Crowe aparece como Amorth, sacerdote italiano responsável por expulsar os demônios, sob ordens do Papa, e que acaba descobrindo uma conspiração contra a Igreja Católica após exorcizar as forças do mal de um menino.

Assista o trailer:

No elenco, além do vencedor do Oscar, estão Franco Nero, Daniel Zovatto, Alex Essoe, Laurel Marsden, Cornell S. John, Ralph Ineson e Peter De Souza-Feighoney. A direção ficou por conta de Julius Avery.

O Exorcista do Papa também ganhou um pôster pela Sony Pictures. O filme será lançado no dia 6 de abril.

Descubra a terrível verdade. Inspirado em arquivos reais do Exorcista Chefe do Vaticano - @RussellCrowe é a resposta para as suas orações em #OExorcistaDoPapa, em 06 de Abril exclusivamente nos cinemas. pic.twitter.com/momhYRbVHN — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) February 22, 2023

Continua após a publicidade