O que Renata ouviu na Vitrine do Seu Fifi? Saiba tudo que a sister contou na casa

Renata conta fofocas descobertas na Vitrine do Seu Fifi Foto: @bbb via X (Twitter)

Com a volta de Renata da Vitrine do Seu Fifi na manhã desta sexta, 14, a casa esquentou nas discussões e informações passadas entre os participantes do BBB 25.

A sister contou para suas maiores aliadas, Vilma e Eva, grande parte das coisas que ouviu por meio do público. Mas elas não foram as únicas que receberam dicas: Diego e Daniele foram alertados, e Aline até discutiu com a bailarina.

Porcentagens das eliminações

Os brothers se surpreenderam com a porcentagem da eliminação de Camilla, uma das revelações de Renata. Ela também falou sobre o paredão de Diogo Almeida, filho de Vilma que foi eliminado.

Aliança com Maike e gêmeos

A sister alertou Vilma, Eva, João Gabriel, Maike e João Pedro sobre “unir votos”.

Além disso, a bailarina questionou a lealdade dos aliados e expressou que eles deveriam pensar mais na votação.

Beijo entre João Gabriel e Thamiris

Ela contou aos aliados que o público vê tudo o que acontece: “Eles mostram tudo, mostrou até o João Gabriel debaixo do edredom com a Thamiris [...] Beijou, depois ficou negando”.

Ela também falou do beijo com Vilma e Eva.

Guilherme e Vinícius

“O Guilherme é sensato [...] Mesmo sabendo que nós jogamos de lados opostos, é uma pessoa que eu gosto de coração. É igual ao Vini, eu gosto de coração”, explicou a sister sobre os jogadores.

Aliança com os gêmeos

Sobre sua aliança com os gêmeos, Renata explanou que sabia que eles haviam falado mal dela, mas que precisava do voto de ambos.

Conversa com Maike sobre os gêmeos

A participante preferiu alertar Maike sobre algumas falas de João Pedro e João Gabriel.

Treta com Aline

Após sua volta, Aline e Renata discutiram. A bailarina falou sobre Diogo Almeida e brigou com a sister, afirmando que Aline havia combinado de votar nela.