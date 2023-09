O que se sabe sobre a acusação de que Cher teria pago para sequestrar o próprio filho

Cher foi acusada de contratar homens para sequestrar seu filho, Elijah Blue Allman, de um hotel em Nova York na noite de 30 de novembro de 2022. Segundo informações da BBC, a acusação foi feita por Marieangela King, esposa de Allman, em documentos relacionados ao processo de divórcio do casal no Tribunal Superior de Los Angeles, que foram recentemente divulgados ao público.

Elijah Blue Allman, de 47 anos, é filho de Cher com o falecido músico de rock Gregg Allman. Ele e King, ambos músicos, casaram-se em 2013. Allman já havia compartilhado publicamente suas lutas contra o abuso de drogas em uma entrevista em 2014.

Acusações detalhadas

Marieangela alega que na noite de 30 de novembro de 2022, aniversário de casamento do casal, quatro homens “removeram” Elijah do quarto de hotel onde estavam hospedados.

“Quatro pessoas vieram ao nosso quarto de hotel e removeram [o Sr. Allman] do nosso quarto”, afirmou King em uma declaração judicial de dezembro de 2022. Ela foi informada por um dos homens que eles foram contratados por Cher.

O casal estava no hotel em uma tentativa de reconciliação após terem entrado com o pedido de divórcio em 2021. Eles passaram 12 dias no local “trabalhando no casamento”, conforme mencionado nos documentos judiciais.

Situação atual de Elijah

Elijah, que estava em tratamento em uma instalação médica desde agosto de 2022, está atualmente incontactável, segundo Marieangela. Ela afirmou nos documentos que desconhece o bem-estar ou o paradeiro atual de seu marido, expressando preocupação e ansiedade sobre sua situação. As alegações estão atualmente sob investigação