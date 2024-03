Olivia Munn, atriz de ‘X-Men’, agradece apoio após diagnóstico de câncer e mastectomia dupla

Com um tom de profunda gratidão, Olivia Munn agradeceu ao apoio recebido após a revelação de seu diagnóstico de câncer de mama.

Olivia Munn agradece mensagens de apoio após revelar câncer Foto: @oliviamunn via Instagram

“Estou muito grata por todo o amor e apoio que recebi sobre meu diagnóstico que compartilhei ontem. Ler histórias e mensagens de vocês realmente significou muito para mim e eu só queria expressar minha gratidão por tudo isso”, disse a atriz em um post no Instagram.

Aos 43 anos, Munn enfrenta um tipo de câncer de mama agressivo conhecido como Luminal B, que foi diagnosticado apesar de um teste genético abrangente ter resultado negativo para todos os 90 genes relacionados à doença, inclusive o BRCA. Uma mamografia normal realizada no mesmo inverno também não havia indicado anormalidades. No entanto, um score de avaliação de risco, baseado em fatores como idade e histórico familiar, levou a uma série de exames mais detalhados, culminando na descoberta do câncer.

A atriz passou por uma mastectomia dupla, uma medida preventiva tomada apenas um mês após a biópsia que confirmou a presença do câncer. Além disso, Olivia mencionou ter se submetido a três cirurgias diferentes em um período de 10 meses.