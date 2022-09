Olivia Rodrigo se despede de ‘High School Musical: A Série’ com cena inspirada em ‘Drivers License’

O último episódio da terceira temporada de High School Musical: The Musical: The Series, foi lançado nesta quarta-feira, 14. A intérprete da protagonista, Olivia Rodrigo, se despediu do elenco da série da Disney+.

Na última cena da atriz no seriado, a personagem Nini se despediu da produção em uma cena simbólica para os fãs da carreira musical, em que ela aparece entrando em um carro e indo embora dirigindo.

Leia também Teaser de ‘A Pequena Sereia’ é alvo de ataques racistas na internet

A imagem final remeteu os telespectadores ao clipe de Drivers License, música que alçou a artista ao mainstream global no inicio do ano passado.

Hoje nos despedimos oficialmente da Nina Salazar-Roberts, a personagem que abriu portas para Olivia, onde ela pôde fazer suas coisas preferidas, cantar, atuar e compor. Seremos eternamente gratas por você, Nini! ❤️



pic.twitter.com/4dYZpQQ4Wk — Olivia Rodrigo Brasil  (@oliviarodrbr) September 14, 2022

Posteriormente, o criador de HSMTMTS, Tim Ferdele, publicou uma imagem da gravação da cena em seu Instagram Stories: