‘One Piece’: Netflix confirma estreia de aguardada série em live-action para 2023

Nesta segunda-feira, 30, a Netflix fez a alegria dos fãs do mangá One Piece e confirmou que a aguardada adaptação em live-action chegará à plataforma ainda neste ano. O anúncio foi dado através da divulgação do primeiro pôster da produção.

“O pirata que estica está vindo aí. A série live-action de One Piece estreia esse ano”, escreveu a plataforma. O streaming também divulgou um link para a página da série com uma imagem inédita.

Netflix divulgou uma imagem inédita do live-action de 'One Piece'. Foto: Netflix

Com 25 anos de existência e mais de 490 milhões de exemplares vendidos, One Piece é um dos maiores fenômenos dos quadrinhos de todos os tempos.

O japonês Eiichiro Oda, que também atuará como produtor executivo da série, chegou a entrar para o Guinness com o recorde de “maior número de cópias de quadrinhos publicadas por um único autor”.

A produção da Netflix trará Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Taz Skylar como Sanji e Alexander Maniatis como o vilão Klahadore.

