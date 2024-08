Ônibus da dupla César Menotti e Fabiano sofre acidente em rodovia em MG

Ao Estadão, a assessoria da dupla informou que todos as pessoas da equipe passam bem, incluindo César Menotti, que estava no veículo. A causa do acidente, segundo nota, ainda será apurada. “Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve”, completa o comunicado.

Gabriela Menotti, mulher de Fabiano, chegou a comentar o acidente nas redes sociais e chamou a situação de “livramento”, reforçando que todos estão bem.