Ônibus do rapper Orochi é atingido por tiro no Rio de Janeiro; veja vídeo

O ônibus do rapper Orochi foi atingido por um tiro na madrugada do último domingo, 1º. O músico e sua equipe passavam pelo Rio de Janeiro e estavam a caminho de um show em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, quando a situação aconteceu.

Orochi se apresentando no festival The Town, em São Paulo, no início de setembro. Foto: Sebastiao Moreira / EFE

A informação foi divulgada pela próprio rapper em um vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, é possível ver o local por onde a bala passou e o estrago feito na janela do veículo. A publicação indica que não havia ninguém no banco e que a bala não deixou feridos.

“O Rio não é para amadores. Livramento a caminho do show em Juiz de Fora. O ‘bagulho’ acertou a janela do ônibus”, escreveu Orochi. Em outro vídeo, um homem que o rapper identifica como “piloto” aparece retirando o vidro estilhaçado pela bala.

O vídeo já não está mais disponível no perfil do cantor, mas foi compartilhado em outras redes sociais. Veja:

Orochi, cujo verdadeiro nome é Flávio Cesar Costa de Castro, seguiu com a agenda normalmente e postou fotos e vídeo do show realizado em Juiz de Fora. Ele está divulgando o disco Vida Cara, que ganhará uma versão deluxe nesta quinta-feira, 5.

Um dos rappers mais conhecidos do cenário brasileiro atual, Orochi tem cerca de 7,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No início de setembro, ele se apresentou no festival The Town ao lado da rapper Azzy.