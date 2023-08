Ônibus de sertaneja Maria Clara sofre acidente e tomba em rodovia de Alagoas: ‘Sensação muito ruim’

O ônibus da cantora sertaneja Maria Clara sofreu um acidente e tombou em uma rodovia de Alagoas neste domingo, 27. A artista usou as redes sociais para informar que ela e a equipe estão bem, apesar de abalados psicologicamente. Segundo a cantora, o acidente foi causado por falha mecânica.

“Todos estamos abalados e assustados, pois a sensação foi muito ruim”, escreveu Maria Clara em um vídeo, publicado por ela nos stories do Instagram, que mostrava o ônibus. Conforme o relato, o motorista da condução, Sorriso, foi o responsável por evitar que o acidente se tornasse uma tragédia.

Ônibus da cantora sertaneja Maria Clara se envolveu em acidente neste domingo, 27. Foto: Reprodução de story/Instagram/@mariaclaraaoficial

“Ele pensou rápido e fez com que o dano fosse menor e todo mundo ficasse bem”, comentou ela, dizendo que o motorista foi quem mais se mostrou abalado psicologicamente após o ocorrido. “Ele foi um herói, [mas] ele é a pessoa que mais está mal agora”.

A artista contou ter batido a cabeça, mas disse que fará exames. “É uma coisa que eu não desejo para ninguém o que estou sentindo agora. [...] A cada momento que vai passando, a ficha vai caindo”, afirmou.

No mesmo dia, Maria Clara tinha um show marcado na cidade de Minador do Negrão e optou por manter a apresentação. “Antes de tomar essa decisão, eu falei com toda a equipe, que disse que queria fazer o show. Inclusive, foram eles que vieram falar comigo perguntando se eu queria, e eu disse que a apresentação não vai deixar de acontecer”, comentou.