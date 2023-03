Oscar 2023: Tom Cruise não compareceu ao evento para evitar encontro com Nicole Kidman, diz site

A ausência de Tom Cruise na cerimônia do Oscar 2023 no último domingo, 12, foi notada e estranhada por muitos. Top Gun: Maverick, longa estrelado e produzido pelo astro, somou seis indicações na maior premiação do cinema, incluindo a de Melhor Filme, mas, mesmo assim, Cruise não compareceu ao evento.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o não-comparecimento teve um motivo específico: o ator não queria se encontrar com a também atriz Nicole Kidman, sua ex-mulher. “Tom não estava lá porque ela estava lá, e ele não queria um encontro”, disse uma fonte anônima do tabloide.

Apesar da afirmação, fontes próximas ao artista afirmaram que Cruise não foi ao Oscar por questões de agenda. Tom chegou a comparecer no almoço da Academia em fevereiro, mas o evento não contou com a presença de Nicole.

Tom Cruise compareceu ao almoço da Academia em fevereiro, mas não marcou presença no Oscar no último domingo, 12. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Os dois assinaram o divórcio em 2001. De acordo com Mike Rinder, autor de A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks of Scientology (Um bilhão de anos: minha fuga de uma vida nos altos escalões da Cientologia, em tradução livre), a separação foi motivada pela religião de Cruise, a Cientologia.

Top Gun: Maverick, sequência do clássico Top Gun: Ases Indomáveis, de 1986, concorreu às categorias de Melhor Filme, Melhor Canção Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Montagem e Melhor Som. O longa, porém, levou o prêmio apenas na categoria de Melhor Som.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais