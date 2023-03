Oscar 2023: Web reage à apresentação de Lady Gaga com calça rasgada e camiseta

A noite da cerimônia do Oscar 2023 foi regada de emoções e momentos de tirar o fôlego. Dentre eles, está a apresentação de Lady Gaga, que decidiu cantar na premiação de última hora.

Ela não pensava em comparecer ao evento por um conflito de agenda com as gravações de Coringa: Folie à Deux, filme que vai estrelar ao lado de Joaquin Phoenix.

Com uma camiseta preta, calça rasgada, tênis e os cabelos presos em uma trança, a cantora entregou vocais potentes com uma versão acústica de Hold My Hand, trilha sonora de Top Gun: Maverick.

Lady Gaga concorreu à categoria de Melhor Canção Original por 'Hold My Hand', trilha de 'Top Gun: Maverick'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

A artista concorria à categoria de Melhor Canção Original, que acabou ficando nas mãos dos indianos M.M. Keeravaani e Chandrabose por Naatu Naatu, música do filme RRR. A aparição de Gaga, porém, não passou despercebida, inclusive nas redes sociais.

O nome da cantora ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira, 13. Internautas elogiaram a performance e fizeram meme com o look escolhido pela artista. Confira algumas reações.

a mona foi de última hora, pegou uma blusinha básica da hering, um all star e mesmo assim conseguiu entregar VOCAIS e talento… sim lady gaga você é a maior artista viva #Oscars

pic.twitter.com/f0GLbWgk0i — matheus (@whomath) March 13, 2023

Continua após a publicidade

Sem maquiagem, sem look de milhões, sem luxo mas aí é que tá, esse é o verdadeiro motivo pelo qual Lady Gaga veio ao mundo: emocionar através da música. GENIAL! #Oscars pic.twitter.com/boCD8MMpav — Pablo Cardoso (@pablitonotta) March 13, 2023

Eu amo que Lady gaga tava em casa lavando o carro e lembrou do evento, foi se apresentar do jeito que tava e entregou tudo nos vocais sem precisar de um grande look.

Minha vida todinha pra essa mulé 💓pic.twitter.com/TnSHcLcXqv — ᗫ • Jurídico da Sam (@drihabla) March 13, 2023

a lady gaga assim na apresentação do oscar pic.twitter.com/IyVAX3tyMT — lucas (@laindawired) March 13, 2023

sei que muitos vão odiar, mas eu achei extremamente interessante e diferente. as outras performances da gaga no oscar foram puro glamour, dessa vez ela fez o OPOSTO de tudo já feito la pic.twitter.com/wiX2bhQTRD — the (@halfantasia) March 13, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais