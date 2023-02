Otávio Mesquita aparece em nova esquete do Porta dos Fundos; assista

O jornalista Otávio Mesquita fez uma participação inusitada em uma nova esquete do canal Porta dos Fundos. Não Bateu foi lançada no canal do YouTube e no perfil do Instagram do grupo nesta segunda-feira, 20.

O vídeo é protagonizado pelo ator Gregório Duvivier e ainda conta com a participação do humorista Murilo Couto. A esquete traz uma dupla de amigos, Carlos e Bruno, que estão jogando videogame.

'Não Bateu' é protagonizado por Gregório Duvivier e Murilo Couto. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Porta dos Fundos

Em determinado momento, Bruno oferece um pedaço de brownie a Carlos, mas alerta: “Está forte”. A confusão, então, começa com brócolis com Nutella e termina com um sequestro de Otávio Mesquita.

O roteiro do vídeo é de Jonathan Marques e a direção, de Rodrigo Van Der Put. Fundado por Gregório, Antonio Tabet, Fábio Porchat, João Vicente de Castro e Ian SBF, o canal de humor existe no YouTube desde 2012.

Assista a Não Bateu: