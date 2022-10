‘Out Of My System’: Louis Tomlinson lança nova faixa de próximo álbum; ouça

O cantor Louis Tomlinson lançou uma nova faixa que fará parte de seu próximo disco, Faith In The Future. Out Of My System chegou às plataformas digitais nesta sexta, 14, e ganhou um clipe com a letra da canção.

Essa é a segunda música divulgada pelo artista após Bigger Than Me, que também fará parte do álbum. Faith In The Future, primeiro disco do artista após 2 anos, estará disponível a partir do dia 11 de novembro.

'Faith In The Future', novo álbum de Louis Tomlinson, será disponibilizado no dia 11 de novembro. Foto: Esther Gómez / EFE - 27/08/2022

À época do anúncio do lançamento, o cantor havia dito que já estava trabalhando no disco.

“Depois de viver com este álbum por um tempo, mal posso esperar para que todos vocês o ouçam. Obrigado por me permitir fazer a música que eu quero fazer”, escreveu em uma publicação no Instagram.

Nesta sexta, Louis também revelou que fará uma turnê mundial em 2023 para divulgar as faixas de Faith In The Future. Por enquanto, as apresentações só passarão por cidades na Europa.

