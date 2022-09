Pabllo Vittar lança o clipe de ‘Descontrolada’, em parceria com MC Carol

Pabllo Vittar lançou nesta sexta-feira, 23, o clipe de Descontrolada , em parceria com a funkeira MC Carol . A faixa, disponível em todas as plataformas de stream e no YouTube , é a primeira amostra do quinto álbum de estúdio da cantora, que ainda está em fase inicial de produção. No novo trabalho, a artista une o pop, o funk e a música eletrônica.

No clipe de Descontrolada, os looks de Pabllo e Carol misturam influências dos anos 2000, que está em alta atualmente, e uma vibe futurista. No cenário, uma pista de dança e muita cor.

Na última quarta-feira, 14, Pabllo Vittar confirmou que está preparando um novo álbum e disse que o projeto será todo em português; justamente o contrário do que havia falado em novembro do ano passado, durante o lançamento do single Number One.

A artista disse na ocasião que o sucessor de Batidão Tropical teria músicas em três idiomas: português, inglês e espanhol.





