Palmirinha: Internautas resgatam momentos divertidos da apresentadora para homenageá-la

O Brasil está de luto pela perda da sempre carismática Palmira Nery da Silva Onofre, a Palmirinha, que fez muito sucesso na televisão. Ela morreu no último domingo, 7, aos 91 anos, por conta de um agravamento causado por problemas renais crônicos, segundo comunicado divulgado pela família. Com a perda da “vovó mais querida do Brasil”, internautas fizeram várias homenagens, relembrando momentos icônicos da apresentadora.

Palimirinha ensinou muitas receitas para o público, a quem chamava de “amiguinhos”, ao longo da carreira. E enquanto preparava seus quitutes, ela protagonizava momentos divertidos, que entraram para a história da apresentadora. Ela não se incomodava de cometer gafes e ainda se divertia muito.

Quem não se lembra do dia em que Vovó Palmirinha esqueceu como se chamava a faca? Ela ainda acabou se atrapalhando quando dava uma dica de como cortar um bolo de chocolate gelado. O momento foi relembrado pelo apresentador e humorista Jô Soares (1938-2022), quando Palmirinha era a entrevistada de seu programa.

Qual o nome da massa?

Palmirinha ficou bastante tímida e teve dificuldade ao falar o nome de uma massa, enquando participava do programa Hoje em Dia, da Record. “Não pergunta o nome do macarrão, hein”, alertou ao apresentador Edu Guedes. No final, ela acabou trocou o nome do penne. Veja!

Qual o nome do macarrão, Palmirinha? pic.twitter.com/fD4hvpvXAZ — Spinelli | spi.bsky.social (@felipespinelli) May 7, 2023

Cantada em Chris Pratt

O astro dos cinemas Chris Pratt foi entrevistado, em 2018, por Palmirinha, quando ele esteve no Brasil para lançar Vingadores: Guerra Infinita. A apresentadora presenteou o ator com brigadeiro e aproveitou para tirar uma casquinha. “Que pena que eu sou idosa”, disparou.

Participação no VMB

A apresentadora também fez uma participação especial no VMB de 2011, com os “colírios” da extinta revista Capricho.

A lendária participação da Palmirinha no VMB em 2011 com os Colírios Capricho.@chicobarney #rippalmirinha pic.twitter.com/sjlZRDIkok — Lu©∆s S⁰uz4  (@luke_maxx) May 7, 2023

Abaixo, mais momentos divertidos com a eterna Palmirinha; confira!

O que fica são os bons momentos, assim como a participação da Palmirinha no MasterChef Para Tudo.

Onde ela deu um selinho no Jacquin ! pic.twitter.com/zDUx6sCs68 — MattyBala 💜 (@MattyBala) May 7, 2023





Old que que a Palmirinha sempre será a lenda dos memes da cozinha!#Palmirinha pic.twitter.com/JV2mFZRgMM — @VGR20 #ReinassanceTour (@VGR204) May 7, 2023





Palmirinha ❤️ Para relembrar: a vovó com Shakira, Ana Maria Braga, Maguila e Jair Rodrigues. Um encontro que só a TV brasileira poderia proporcionar.pic.twitter.com/C5nTo0Bo0l — Emannuel Bento (@emannuelbento) May 7, 2023

Exemplo de perseverança

A culinária foi um pilar na vida de Palmirinha, antes mesmo dos programas de TV. Ela vendia salgados que produzia e, por conta desse trabalho, a apresentadora Silvia Poppovic fez uma matéria com ela, contando sua história. Na época, ela tinha 63 anos.

Depois disso, sua vida começou a deslanchar. A apresentadora Ana Maria Braga convidou Palmirinha para comandar o quadro Café da Manhã, de seu programa, Note e Anote, na Record.

Em 1999, cinco anos depois, ela foi contratada pela TV Gazeta. Lá, apresentou o TV Culinária durante 11 anos. Em seguida migrou para o canal fechado Bem Simples/FOX Life, onde comandou o Programa da Palmirinha até 2015.